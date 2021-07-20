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Три президенти, 10 прем'єрів і один король могли бути об'єктами стеження через Pegasus

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Вашингтон, Вівторок 20 липня 2021 22:05
Три президенти, 10 прем'єрів і один король могли бути об'єктами стеження через Pegasus Фото: Марокканська розвідка слухала телефони президентів, прем'єрів і короля (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністри, президенти і король знайдені в списку з телефонними номерами, на які була встановлена ізраїльська шпигунська програма Pegasus, яка призначена для відстеження терористів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

За даними видання в базі системи виявлені номери телефонів трьох президентів, у тому числі Еммануеля Макрона (Франція), Бархама Салеха (Ірак) і Сиріла Рамафоса (ПАР).

Крім того, в списках знаходяться номери 10 прем'єр-Міністрів. Серед діючих-Імран Хана (Пакистан), Мустафи Мадбулі (Єгипет) і Саада ад-Дін аль-Усмані (Марокко).

З колишніх глав урядів в базі є номери Саада Харірі (Ліван), Ругунди Рухакана (Уганда) і Шарля Мішеля (Бельгія), який в цей час є главою Євроради.

У списку також знаходиться номер телефону короля Марокко Мухаммеда VI.

Всього база містить 50 тисяч номерів. Журналісти серед них виявили 180 номерів співробітників ЗМІ з 20 країн, правозахисників, опозиціонерів і бізнесменів.

Згідно з даними видання, розроблена ізраїльською компанією NSO Group шпигунська програма Pegasus використовувалася марокканською розвідкою.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як спецслужби роками стежили за сотнями правозахисників, журналістів і політиків.

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