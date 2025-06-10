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Звонят семьям военнопленных: Коордштаб предупредил о новой ИПСО россиян

Вторник 10 июня 2025 16:08
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Звонят семьям военнопленных: Коордштаб предупредил о новой ИПСО россиян Фото: Коордштаб предупредил о новой ИПСО россиян (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Зафиксирована новая волна звонков к родственникам украинских военнопленных. Неизвестные лица пытаются оказывать давление и манипулировать их доверием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Как пишет Коордштаб, неизвестные лица побуждают родственников украинских военнопленных отправлять электронные обращения в государственные и международные структуры, отправлять доказательства в личные сообщения, а также распространять эти "инструкции" в чатах семей пропавших без вести.

В частности, для "удобства" мошенники предоставляют ориентировочный тест обращений и перечень учреждений, в которые якобы следует обращаться:

  • Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными;
  • Национальное информационное бюро;
  • Международный Комитет Красного Креста (МККК);
  • Управление верховного комиссара ООН по правам человека;
  • администрация президента США.

"Эти действия не имеют ничего общего с официальными механизмами обмена военнопленных. Это - очередная информационно-психологическая операция агрессора, которая имеет целью посеять панику, дестабилизировать общество и дискредитировать государственные органы", - добавляет Коордштаб.

Обмен пленными между Украиной и Россией

Во время переговоров в Стамбуле, 2 июня, делегации Украины и РФ договорились о втором масштабном обмене пленными. По словам главы Министерства обороны Рустема Умерова, стороны договорились об обмене всех тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных, а также всех военных в возрасте от 18 до 25 лет.

В том же числе Киев и Москва согласовали возвращение 6 тысяч тел погибших солдат с каждой стороны.

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Российская Федерация Обмен пленными
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