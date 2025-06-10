Звонят семьям военнопленных: Коордштаб предупредил о новой ИПСО россиян

Зафиксирована новая волна звонков к родственникам украинских военнопленных. Неизвестные лица пытаются оказывать давление и манипулировать их доверием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Как пишет Коордштаб, неизвестные лица побуждают родственников украинских военнопленных отправлять электронные обращения в государственные и международные структуры, отправлять доказательства в личные сообщения, а также распространять эти "инструкции" в чатах семей пропавших без вести.

В частности, для "удобства" мошенники предоставляют ориентировочный тест обращений и перечень учреждений, в которые якобы следует обращаться:

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными;

Национальное информационное бюро;

Международный Комитет Красного Креста (МККК);

Управление верховного комиссара ООН по правам человека;

администрация президента США.

"Эти действия не имеют ничего общего с официальными механизмами обмена военнопленных. Это - очередная информационно-психологическая операция агрессора, которая имеет целью посеять панику, дестабилизировать общество и дискредитировать государственные органы", - добавляет Коордштаб.