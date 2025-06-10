Звонят семьям военнопленных: Коордштаб предупредил о новой ИПСО россиян
Зафиксирована новая волна звонков к родственникам украинских военнопленных. Неизвестные лица пытаются оказывать давление и манипулировать их доверием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Как пишет Коордштаб, неизвестные лица побуждают родственников украинских военнопленных отправлять электронные обращения в государственные и международные структуры, отправлять доказательства в личные сообщения, а также распространять эти "инструкции" в чатах семей пропавших без вести.
В частности, для "удобства" мошенники предоставляют ориентировочный тест обращений и перечень учреждений, в которые якобы следует обращаться:
- Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными;
- Национальное информационное бюро;
- Международный Комитет Красного Креста (МККК);
- Управление верховного комиссара ООН по правам человека;
- администрация президента США.
"Эти действия не имеют ничего общего с официальными механизмами обмена военнопленных. Это - очередная информационно-психологическая операция агрессора, которая имеет целью посеять панику, дестабилизировать общество и дискредитировать государственные органы", - добавляет Коордштаб.
Обмен пленными между Украиной и Россией
Во время переговоров в Стамбуле, 2 июня, делегации Украины и РФ договорились о втором масштабном обмене пленными. По словам главы Министерства обороны Рустема Умерова, стороны договорились об обмене всех тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных, а также всех военных в возрасте от 18 до 25 лет.
В том же числе Киев и Москва согласовали возвращение 6 тысяч тел погибших солдат с каждой стороны.
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