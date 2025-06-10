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Телефонують родинам військовополонених: Коордштаб попередив про нову ІПСО росіян

Вівторок 10 червня 2025 16:08
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Телефонують родинам військовополонених: Коордштаб попередив про нову ІПСО росіян Фото: Коордштаб попередив про нову ІПСО росіян (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Зафіксовану нову хвилю дзвінків до родичів українських військовополонених. Невідомі особи намагаються чинити тиск та маніпулювати їх довірою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Як пише Коордштаб, невідомі особи спонукають родичів українських військовополонених надсилати електронні звернення до державних і міжнародних структур, надсилати докази у приватні повідомлення, а також поширювати ці "інструкції" в чатах родин зниклих безвісти.

Зокрема для "зручності" шахраї надають орієнтовний тест звернень та перелік установ, до яких нібито слід звертатися:

  • Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими;
  • Національне інформаційне бюро;
  • Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ);
  • Управління верховного комісара ООН з прав людини;
  • адміністрація президента США.

"Ці дії не мають нічого спільного з офіційними механізмами обміну військовополонених. Це - чергова інформаційно-психологічна операція агресора, яка має на меті посіяти паніку, дестабілізувати суспільство та дискредитувати державні органи", - додає Коордштаб.

Обмін полоненими між Україною та Росією

Під час переговорів у Стамбулі, 2 червня, делегації України та РФ домовилися про другий масштабний обмін полоненими. За словами голови Міністерства оборони Рустема Умєрова, сторони домовилися про обмін усіх важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, а також усіх військових віком від 18 до 25 років.

У тому ж числі Київ та Москва узгодили повернення 6 тисяч тіл загиблих солдатів із кожного боку.

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Російська Федерація Обмін полоненими
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