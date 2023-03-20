ua ru
Пн, 20 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина еще не запланирован, - Белый дом

Новина українською →
Вашингтон, Понедельник 20 марта 2023 15:50
Телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина еще не запланирован, - Белый дом Фото: президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Телефонный разговор президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина еще не запланирован. Однако американский президент хотел бы сохранить открытым этот канал связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби в эфире CNN.

На вопрос о том, известна ли дата разговора Байдена с Цзиньпином, Кирби ответил, что переговоры еще не запланированы. Однако он добавил, что президент США хотел бы, чтобы разговор состоялся в подходящее время.

"Президент хочет хранить открытыми эти каналы связи, так мы будем действовать, разговор с главой Си (Цзиньпином, - ред.) состоится в соответствующее время", - сказал Кирби.

Напомним, сегодня лидер Китая Си Цзиньпинь прилетел в Москву. Российские СМИ сообщают, что его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным уже началась.

Также отметим, что ранее президент США Джо Байден анонсировал разговор с китайским лидером Си Цзиньпином.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден Соединенные Штаты Америки Китай Си Цзиньпинь Белый дом
NEWS
Украина переходит на летнее время. Все "за" и "против" перевода часов
Украина переходит на летнее время. Все "за" и "против" перевода часов
DAILY
Сергей Наев: Россия хочет захватить новые территории для создания буферных зон
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Наев: Россия хочет захватить новые территории для создания буферных зон