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Телефонна розмова Байдена та Сі Цзіньпіна ще не запланована, - Білий дім

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Вашингтон, Понеділок 20 березня 2023 15:50
Телефонна розмова Байдена та Сі Цзіньпіна ще не запланована, - Білий дім Фото: президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Телефонна розмова президента США Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна ще не запланована. Проте американський президент хотів би зберегти відкритими цей канал зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі в ефірі CNN.

На питання про те, чи відома дата розмови Байдена з Цзіньпіном, Кірбі відповів, що переговори ще не заплановані. Проте він наголосив, що президент США хотів би, щоб розмова відбулася у слушний час.

"Президент хоче зберігати відкритими ці канали зв'язку, так ми і діятимемо, розмова з головою Сі (Цзіньпіном, - ред.) відбудеться у відповідний час", - сказав Кірбі.

Нагадаємо, сьогодні лідер Китаю Сі Цзіньпінь прилетів до Москви. Російські ЗМІ повідомляють, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним вже розпочалася.

Також зазначимо, що раніше президент США Джо Байден анонсував розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

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