В Тель-Авиве задержали мужчину, который пытался напасть на кортеж Нетаньяху

Покушение на Нетаньяху

Отметим, что это не первая попытка напасть на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В частности, в 2018 году служба безопасности страны задержала террористов, которые готовили покушение на главу израильского правительства.

Помимо Нетаньяху, злоумышленники также хотели напасть на тогда еще мэра Иерусалима Нира Барката (сейчас он министр экономики и промышленности Израиля), а также на посольство США в Израиле.

Задания террористам давал Народный фронт освобождения Палестины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.