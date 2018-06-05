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Спецслужби Ізраїлю попередили замах на Нетаньяху

НовиниПолітика    05.06.2018 - 13:19
Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)
Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

В Єрусалимі в кінці квітня затримали підозрюваних у підготовці терактів

Служба безпеки Ізраїлю ("Шабак") затримала членів терористичного осередку, які планували замах на прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Про це повідомляє Haaretz посиланням на офіційне повідомлення організації.

Повідомляється, що спецоперація із затримання терористів пройшла 24 квітня 2018 року. Зокрема, був заарештований житель табору для палестинських біженців на ім'я Мохаммед Джамаль Рашде та інші підозрювані, імена яких не розголошуються.

За даними служби безпеки, терористами керував Народний фронт звільнення Палестини з території Сирії. Однак члени осередку не отримали грошей від організаторів теракту, так як їх затримали на початковому етапі планування замаху.

За даними спецслужб, терористи планували атаку на американське посольство в Єрусалимі, а також замах на Нетаньяху, мера Єрусалиму Ніра Барката та інших високопоставлених чиновників.

Нагадаємо, раніше турецька розвідка заявила про підготовку замаху на президента країни Реджепа Ердогана.

 

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Теги публікації: Нетаньяху, Ізраїль, покушение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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