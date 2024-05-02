У Тель-Авіві затримали чоловіка, який намагався напасти на кортеж Нетаньяху

Замах на Нетаньяху

Зазначимо, що це не перша спроба напасти на прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. Зокрема, 2018 року служба безпеки країни затримала терористів, які готували замах на главу ізраїльського уряду.

Крім Нетаньяху, зловмисники також хотіли напасти на тоді ще мера Єрусалима Ніра Барката (зараз він міністр економіки та промисловості Ізраїлю), а також на посольство США в Ізраїлі.

Завдання терористам давав Народний фронт визволення Палестини.

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