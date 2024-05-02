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В Тель-Авиве задержали мужчину, который пытался напасть на кортеж Нетаньяху

Тель-Авив, Четверг 02 мая 2024 19:49
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В Тель-Авиве задержали мужчину, который пытался напасть на кортеж Нетаньяху Фото: Биньямин Нетаньяху, премьер Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Израильские полицейские сегодня, 2 мая, задержали 58-летнего мужчину, который пытался напасть на кортеж премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ynet.

Как пишет издание, 58-летний мужчина ехал на автомобиле параллельно кортежу Нетаньяху. Он махал руками и кричал, пытаясь приблизиться ближе к кортежу. Его остановили охранники премьера и находившиеся там полицейские.

Теперь мужчину подозревают в попытке нападения на кортеж Нетаньяху. Его уже доставили в полицейский участок.

Покушение на Нетаньяху

Отметим, что это не первая попытка напасть на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В частности, в 2018 году служба безопасности страны задержала террористов, которые готовили покушение на главу израильского правительства.

Помимо Нетаньяху, злоумышленники также хотели напасть на тогда еще мэра Иерусалима Нира Барката (сейчас он министр экономики и промышленности Израиля), а также на посольство США в Израиле.

Задания террористам давал Народный фронт освобождения Палестины.

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