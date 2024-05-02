В Тель-Авиве задержали мужчину, который пытался напасть на кортеж Нетаньяху

Израильские полицейские сегодня, 2 мая, задержали 58-летнего мужчину, который пытался напасть на кортеж премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ynet.

Как пишет издание, 58-летний мужчина ехал на автомобиле параллельно кортежу Нетаньяху. Он махал руками и кричал, пытаясь приблизиться ближе к кортежу. Его остановили охранники премьера и находившиеся там полицейские. Теперь мужчину подозревают в попытке нападения на кортеж Нетаньяху. Его уже доставили в полицейский участок.