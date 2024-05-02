У Тель-Авіві затримали чоловіка, який намагався напасти на кортеж Нетаньяху

Ізраїльські поліцейські сьогодні, 2 травня, затримали 58-річного чоловіка, який намагався напасти на кортеж прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ynet.

Як пише видання, 58-річний чоловік їхав на автомобілі паралельно кортежу Нетаньяху. Він махав руками і кричав, намагаючись наблизитись ближче до кортежу. Його зупинили охоронці прем'єра і поліцейські. Наразі чоловіка підозрюють у спробі нападу на кортеж Нетаньяху. Його вже доставили до поліцейської дільниці.