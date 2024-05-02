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У Тель-Авіві затримали чоловіка, який намагався напасти на кортеж Нетаньяху

Тель Авів, Четвер 02 травня 2024 19:49
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У Тель-Авіві затримали чоловіка, який намагався напасти на кортеж Нетаньяху Фото: Біньямін Нетаньяху, прем'єр Ізраїля (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ізраїльські поліцейські сьогодні, 2 травня, затримали 58-річного чоловіка, який намагався напасти на кортеж прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ynet.

Як пише видання, 58-річний чоловік їхав на автомобілі паралельно кортежу Нетаньяху. Він махав руками і кричав, намагаючись наблизитись ближче до кортежу. Його зупинили охоронці прем'єра і поліцейські.

Наразі чоловіка підозрюють у спробі нападу на кортеж Нетаньяху. Його вже доставили до поліцейської дільниці.

Замах на Нетаньяху

Зазначимо, що це не перша спроба напасти на прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. Зокрема, 2018 року служба безпеки країни затримала терористів, які готували замах на главу ізраїльського уряду.

Крім Нетаньяху, зловмисники також хотіли напасти на тоді ще мера Єрусалима Ніра Барката (зараз він міністр економіки та промисловості Ізраїлю), а також на посольство США в Ізраїлі.

Завдання терористам давав Народний фронт визволення Палестини.

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