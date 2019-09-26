Розсекречений текст скарги розвідки на розмову Трампа із Зеленським

У США розсекретили текст скарги неназваного співробітника американських спецслужб, який повідомив про липневу телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, українським президентом. Про це повідомляє CNN.

Мова йде про скаргу співробітника спецслужб на Трампа, яка надійшла спочатку генеральному інспектору розвідувальних служб Майклу Аткінсон. Як повідомляється, обіцянка, дана Трампом під час телефонної розмови з Зеленським, змусила співробітника американської розвідки подати офіційну скаргу.

Повідомляється, що першими з розсекреченими текстом ознайомилися члени спецкомітетів з розвідки Палати представників і Сенату. Демократи, які читали документ, заявили, що це підтверджує прихильність до їхнього розслідування щодо Трампа.

Також зазначається, що частина республіканців вважає, що скарга не здатна нашкодити Трампу, інші ж зовсім відмовилися що-небудь говорити з цього приводу.

Нагадаємо, вчора Білий дім опублікував стенограму розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка відбулась 25 липня після парламентських виборів в Україні.

Під час розмови Трамп попросив Зеленського про послугу, а також заявив про м'якій позиції Європи щодо посилення тиску на РФ. Американський лідер заявив, що США більше підтримують Україну, ніж Європейський союз.

Крім того, вчора початок процедури імпічменту Трампа оголосили в Конгрессі США. Президент США, у свою чергу, не сприймає серйозно загрози з боку Конгресу.