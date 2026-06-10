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Технику от партнеров все сложнее ремонтировать, но ВСУ нашли решение

18:18 10.06.2026 Ср
2 мин
Как 3D-принтеры помогают поддерживать технику в строю?
aimg Мария Науменко aimg Роман Кот
Фото: изготовление деталей на 3D-принтере (facebook.com/groups/drukarmy)

Часть военной техники, которую Украина получила от партнеров, уже давно снята с производства. Из-за нехватки запчастей ВСУ пришлось искать альтернативные решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Командования Сил логистики во время пресс-брифинга в Киеве.

Проблема касается прежде всего техники, которую иностранные партнеры передали Украине из своих арсеналов. Для части таких машин производство уже прекращено, поэтому получить необходимые комплектующие становится все сложнее.

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"Производители этой техники, или давно перешли на выпуск новой продукции, или вообще отказываются давать нам любую документацию для изготовления. И здесь 3D-печать очень существенно выручает", - сообщили в командовании Сил логистики.

Решить проблему частично удалось благодаря современному оборудованию, которое предоставили международные партнеры. Оно позволяет изготавливать необходимые комплектующие непосредственно в Украине.

Для работы с таким оборудованием украинские специалисты проходили обучение за рубежом.

"На сегодняшний день 40% деталей к ВВТ номенклатуры специальных (инженерных) войск, которую нам не могут поставить партнеры, мы печатаем на 3D-принтерах", - добавили в Силах логистики.

Ранее представители украинского ОПК сообщали, что из-за дефицита отдельных комплектующих страна постепенно наращивает производство собственных деталей для оружия и беспилотников.

В частности, украинские предприятия уже выпускают корпусные элементы, механические детали, часть электронных плат и модулей. В то же время часть критически важных компонентов все еще зависит от импорта.

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