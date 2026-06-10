Техніку від партнерів дедалі складніше ремонтувати, але ЗСУ знайшли рішення

Проблема стосується насамперед техніки, яку іноземні партнери передали Україні зі своїх арсеналів. Для частини таких машин виробництво вже припинено, тому отримати необхідні комплектуючі стає дедалі складніше.

"Виробники цієї техніки, або давно перейшли на випуск нової продукції, або взагалі відмовляються давати нам будь-яку документацію для виготовлення. І тут 3D-друк дуже суттєво виручає", - повідомили Командуванні Сил логістики.

Вирішити проблему частково вдалося завдяки сучасному обладнанню, яке надали міжнародні партнери. Воно дозволяє виготовляти необхідні комплектуючі безпосередньо в Україні.

Для роботи з таким обладнанням українські фахівці проходили навчання за кордоном.

"На сьогоднішній день 40% деталей до ОВТ номенклатури спеціальних (інженерних) військ, яку нам не можуть поставити партнери, ми друкуємо на 3D-принтерах", - додали в Силах логістики.