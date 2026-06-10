Технику от партнеров все сложнее ремонтировать, но ВСУ нашли решение

Часть военной техники, которую Украина получила от партнеров, уже давно снята с производства. Из-за нехватки запчастей ВСУ пришлось искать альтернативные решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Командования Сил логистики во время пресс-брифинга в Киеве.

Проблема касается прежде всего техники, которую иностранные партнеры передали Украине из своих арсеналов. Для части таких машин производство уже прекращено, поэтому получить необходимые комплектующие становится все сложнее.

"Производители этой техники, или давно перешли на выпуск новой продукции, или вообще отказываются давать нам любую документацию для изготовления. И здесь 3D-печать очень существенно выручает", - сообщили в командовании Сил логистики.

Решить проблему частично удалось благодаря современному оборудованию, которое предоставили международные партнеры. Оно позволяет изготавливать необходимые комплектующие непосредственно в Украине.

Для работы с таким оборудованием украинские специалисты проходили обучение за рубежом.

"На сегодняшний день 40% деталей к ВВТ номенклатуры специальных (инженерных) войск, которую нам не могут поставить партнеры, мы печатаем на 3D-принтерах", - добавили в Силах логистики.