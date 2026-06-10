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Техніку від партнерів дедалі складніше ремонтувати, але ЗСУ знайшли рішення

18:18 10.06.2026 Ср
2 хв
Як 3D-принтери допомагають підтримувати техніку в строю?
aimg Марія Науменко aimg Роман Кот
Техніку від партнерів дедалі складніше ремонтувати, але ЗСУ знайшли рішення Фото: виготовлення деталей на 3D-принтері (facebook.com/groups/drukarmy)
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Частина військової техніки, яку Україна отримала від партнерів, уже давно знята з виробництва. Через нестачу запчастин ЗСУ довелося шукати альтернативні рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Командування Сил логістики під час пресбрифінгу в Києві.

Проблема стосується насамперед техніки, яку іноземні партнери передали Україні зі своїх арсеналів. Для частини таких машин виробництво вже припинено, тому отримати необхідні комплектуючі стає дедалі складніше.

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"Виробники цієї техніки, або давно перейшли на випуск нової продукції, або взагалі відмовляються давати нам будь-яку документацію для виготовлення. І тут 3D-друк дуже суттєво виручає", - повідомили Командуванні Сил логістики.

Вирішити проблему частково вдалося завдяки сучасному обладнанню, яке надали міжнародні партнери. Воно дозволяє виготовляти необхідні комплектуючі безпосередньо в Україні.

Для роботи з таким обладнанням українські фахівці проходили навчання за кордоном.

"На сьогоднішній день 40% деталей до ОВТ номенклатури спеціальних (інженерних) військ, яку нам не можуть поставити партнери, ми друкуємо на 3D-принтерах", - додали в Силах логістики.

Раніше представники українського ОПК повідомляли, що через дефіцит окремих комплектуючих країна поступово нарощує виробництво власних деталей для зброї та безпілотників.

Зокрема, українські підприємства вже випускають корпусні елементи, механічні деталі, частину електронних плат і модулів. Водночас частина критично важливих компонентів усе ще залежить від імпорту.

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