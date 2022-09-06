Зеленський про пропозицію Гроссі щодо зони захисту: потрібно дивитися на конкретний зміст

Україна може підтримати пропозицію глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі про створення зони захисту навколо Запорізької АЕС, якщо мова йде про демілітаризацію.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні .

Він зазначив, що реалізації пропозиції потрібно дивитися на конкретний його зміст.

"Щодо пропозиції генерального директора МАГАТЕ Гроссі створити зону захисту на станції, то потрібно дивитися на конкретний зміст такого інструменту, що саме може бути захистом. Якщо зміст полягає в демілітаризації, то ми можемо підтримати", - заявив Зеленський.

За його думкою, міжнародні організації потребують ширшого мандату на свої дії.

Нагадаємо, МАГАТЕ виступило за встановлення зони охорони ядерної безпеки на Запорізькій АЕС. Крім того, агентство закликало до демілітаризації станції та виведення звідти російських військових.

Основні висновки за підсумками візиту МАГАТЕ на ЗАЕС - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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