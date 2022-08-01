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Армія Росії може повернутися в Білорусь за два-три тижня, - ГУР

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Україна, Понеділок 01 серпня 2022 13:23
Армія Росії може повернутися в Білорусь за два-три тижня, - ГУР Фото: армія Росії може повернутися до Білорусі за два-три тижні (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Гурковська

Кремль може повернути свою армію на територію Білорусі за два-три тижні, якщо в них буде така потреба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скибіцького в інтерв'ю The Guardian.

"Російські війська відступили з північних регіонів України в березні і знову з'явилися на Донбасі за два тижні. Ми знаємо, що вони можуть повернутися до Білорусі за два-три тижні, якщо їм знадобиться", - заявив він.

За його словами, армія РФ може швидко перекидати війська і техніку з одного напрямку на інший. Скибицький зазначив, що Росія практикувала це під час військових навчань напередодні повномасштабного вторгнення до України.

Нагадаємо, за даними Генштабу, на сьогодні немає ознак того, щоб війська Росії та Білорусі готувалися до наступу на Волинському та Поліському напрямках.

Додамо, раніше лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко пояснив, чому Білорусь досі не вторглася в Україну. За його словами, його війська поки не потрібні російським силам.

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