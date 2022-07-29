Чи готуються Росія і Білорусь до наступу на північ України: відповідь Генштабу

На сьогодні немає ознак того, щоб війська Росії та Білорусі готувалися до наступу на Волинському та Поліському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Щодо загальної ситуації. На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак створення наступальних угруповань збройних сил Російської Федерації та збройних сил Республіки Білорусь не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко пояснив, чому Білорусь досі не вторглася в Україну. За його словами, його війська поки не потрібні російським силам.

У той же час колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю РБК-Україна розповів, чи є загроза з боку Білорусі взимку.

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