Нет гарантий, что удастся опознать подготовку РФ к ядерному удару, - спецслужба Британии
На сегодняшний день не существует гарантий того, что Запад сможет зафиксировать подготовку России к использованию ядерного оружия.
Об этом заявил руководитель Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флемминг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
"Россия – единственная страна, которая говорит об использовании ядерного оружия, и это чрезвычайно опасно. Хотелось бы считать, что вместе с нашими союзниками мы имеем хорошие шансы обнаружить это, но, конечно, в этой сфере никогда не существует никаких гарантий", – сказал он.
По мнению Флемминга, Запад все же сможет заранее увидеть ядерные приготовления России, и все же страны НАТО должны быть озабочены риторикой Владимира Путина относительно использования ядерного оружия.
Центр правительственной связи Великобритании – спецслужба, ответственная за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации органов правительства и армии.
Ранее сообщалось, что НАТО в ближайшее время проведет плановые учения ядерных сил сдерживания. Они должны помочь предотвратить потенциальную эскалацию со стороны России.
Также напомним, ранее президент США Джо Байден предостерег Россию от применения ядерного оружия в войне против Украины, угрожая "серьезными последствиями".
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