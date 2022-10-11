Нет гарантий, что удастся опознать подготовку РФ к ядерному удару, - спецслужба Британии

На сегодняшний день не существует гарантий того, что Запад сможет зафиксировать подготовку России к использованию ядерного оружия.

Об этом заявил руководитель Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флемминг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

"Россия – единственная страна, которая говорит об использовании ядерного оружия, и это чрезвычайно опасно. Хотелось бы считать, что вместе с нашими союзниками мы имеем хорошие шансы обнаружить это, но, конечно, в этой сфере никогда не существует никаких гарантий", – сказал он.

По мнению Флемминга, Запад все же сможет заранее увидеть ядерные приготовления России, и все же страны НАТО должны быть озабочены риторикой Владимира Путина относительно использования ядерного оружия.

Центр правительственной связи Великобритании – спецслужба, ответственная за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации органов правительства и армии.