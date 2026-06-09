Не то, чего хочет Нетаньяху: Вэнс озвучил главную цель США в отношении Ирана

Что сказал Вэнс

В интервью Fox News вице-президент четко разграничил позиции двух союзников.

"У США и Израиля есть много общих интересов. Но есть и ситуации, где наши интересы расходятся", - заявил он.

По словам Вэнса, главная цель США в Иране - не допустить создания ядерного оружия.

Вашингтон убежден, что за последние полтора года создал условия для достижения долгосрочного урегулирования ядерного вопроса.

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"Израилю это может нравиться, а может и нет, но мы считаем, что это в интересах Соединенных Штатов. И мы будем продолжать идти по этому пути, потому что именно для этого президента выбрали", - подчеркнул он.