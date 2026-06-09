Не то, чего хочет Нетаньяху: Вэнс озвучил главную цель США в отношении Ирана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс открыто признал: интересы Вашингтона и Иерусалима в отношении Ирана могут расходиться. Главная цель США - ядерная сделка с Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
Что сказал Вэнс
В интервью Fox News вице-президент четко разграничил позиции двух союзников.
"У США и Израиля есть много общих интересов. Но есть и ситуации, где наши интересы расходятся", - заявил он.
По словам Вэнса, главная цель США в Иране - не допустить создания ядерного оружия.
Вашингтон убежден, что за последние полтора года создал условия для достижения долгосрочного урегулирования ядерного вопроса.
"Израилю это может нравиться, а может и нет, но мы считаем, что это в интересах Соединенных Штатов. И мы будем продолжать идти по этому пути, потому что именно для этого президента выбрали", - подчеркнул он.
Поздно вечером 7 июня Иран впервые с апреля нанес по меньшей мере три волны ракетных ударов по Израилю, около 10 ракет перехвачено, жертв от прямых попаданий нет.
После атаки Трамп позвонил Нетаньяху и призвал воздержаться от ответа, заверив, что переговоры с Ираном выходят на финишную прямую. Израиль просьбу проигнорировал, утром 8 июня нанес удары по ракетным пусковым установкам и военной инфраструктуре в Иране.
В тот же день Иран объявил о прекращении операций против Израиля, но пригрозил "более жесткими и разрушительными действиями", если Израиль продолжит операцию в Ливане.