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Екс-прем'єр Грузії назвав причину відставки

Новини » Політика    02.09.2019 - 21:11
Екс-прем'єр Грузії назвав причину відставки
Фото: Мамука Бахтадзе (securityconference.de)

Він зазначив, що його рішення піти з уряду не потрібно шукати конспіративні теорії

Колишній прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе, який сьогодні подав у відставку, заявив, що його відхід з поста є "звичайним політичним процесом". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Грузія Online.

За його словами, рішення піти з уряду не потрібно шукати конспіративні теорії. Консультації з цього приводу велися в офісі партії "Грузинська мрія".

"нашим завданням було створити рамки стратегічного розвитку, почати їх впровадження та забезпечити їх стійкість. Це було зроблено і, відповідно, в кінці весни у мене була можливість самому ініціювати це питання. Спочатку, коли я говорив про це, зрозуміло, не було згоди. Зрештою, вчора ми прийняли остаточне рішення", - заявив колишній прем'єр-міністр Грузії.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що 2 вересня прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе подав у відставку. Бахтадзе заявив, що "виконав свою місію на даному етапі" і вирішив піти у відставку.

Раніше грузинські ЗМІ писали, що Бахтадзе на посаді прем'єра змінить міністр внутрішніх справ Грузії Георгій Гахарія, який замішаний у скандальному розгоні червневих протестів у Тбілісі, які спалахнули після виступу російських політиків в грузинському парламенті. У ході тривалих протестів учасники масових акцій серед іншого вимагали його відставки.

Прем'єр Грузії подав у відставку Прем'єр Грузії сьогодні оголосить про відставку
Новини України Грузіяотставка
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