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На пост прем'єра Грузії висунули міністра Гахарію

Новини » Політика    03.09.2019 - 14:16
На пост прем'єра Грузії висунули міністра Гахарію
Фото: Георгій Гахарія (kavkazplus.com)

Грузинська громадськість вже третій місяць вимагає відставки Гахарія

Партія "Грузинська мрія" висунули міністра внутрішніх справ Георгія Гахарію на посаду прем'єр-міністра Грузії. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе оголосив про свою відставку в понеділок. Він пропрацював на цій посаді з 20 червня 2018 року.

Відомо, що Георгій Гахарія займав пост міністра внутрішніх справ і віце-прем'єра з 13 листопада 2017 року. Також він є секретарем Ради національної безпеки. У період з 2016 року по 2017 рік Гахарія був міністром економіки Грузії, а до цього очолював Економічну раду, а також обіймав посаду бізнес-омбудсмена Грузії.

Відставки Георгія Гахарія вже третій місяць вимагає громадськість на акції протесту перед будівлею парламенту. Його вважають відповідальним за розгін протесту, в результаті чого постраждали більше 200 осіб.

Нагадаємо, Бахтадзе заявив, що його відхід з посту є "звичайним політичним процесом". За його словами, у рішенні піти з уряду не потрібно шукати конспірологічні теорії. Консультації з цього приводу велися в офісі партії "Грузинська мрія".

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