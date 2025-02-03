В Тбилиси возобновились протесты: есть задержанные и пострадавшие

В воскресенье, 2 февраля, в столице Грузии Тбилиси возобновились протесты с требованием провести перевыборы в стране. На данный момент уже известно о задержанных и пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SOVA и " Эхо Кавказа ".

Как пишут в СМИ, основные события разворачивались у торгового центра Tbilisi Mall. Там произошло физическое противостояние между силовиками и демонстрантами. В частности, митингующие пытались перекрыть дорогу, а сотрудники правоохранительных органов требовали освободить ее, не позволив протестантам реализовать задуманное. Во время потасовки нескольким участникам митинга стало плохо.

Немного позже "Эхо Кавказа" обновило информацию отметив, что правоохранители задержали более 30 демонстрантов у ТЦ Tbilisi Mall на окраине Тбилиси, а также участников шествия на правой набережной.

Известно, что среди задержанных оппозиционеры и члены "Коалиции за перемены" Ника Мелия и Тенго Тевзадзе, экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, а также активист Дмитрий Бидзинашвили.

В ходе столкновений также есть пострадавшие, в частности, оператор ТВ Пирвели, который снимал ход событий.

Отметим, что 31 января правительство Грузинской мечты изменила законодательство, включив "дороги международного и внутреннего значения" в список стратегически важных объектов. Власти Грузии подчеркнули, что блокировка трассы возле Tbilisi Mall теперь рассматривается как преступление согласно уголовному кодексу, квалифицируемое как захват или препятствование функционированию стратегически значимых объектов. Участникам подобных акций может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Официальной информации о том, задержаны ли протестующие в административном порядке за неподчинение полиции или по уголовной статье за перекрытие автодороги, пока нет.

"Эхо Кавказа" пишет, что по словам адвоката, Ника Мелия был задержан в рамках административного производства, однако вскоре его освободили. Сам политик позже заявил, что во время пребывания в отделении полиции подвергся нескольким ударам со стороны правоохранителей.