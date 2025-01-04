В Грузии анонсировали общенациональную забастовку за новые выборы
В Грузии 15 января объявили общенациональную предупредительную забастовку. Граждане требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения задержанных протестующих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Protest 24.
Акция протеста, которая состоится 15 января в 15:00, имеет целью требовать проведения новых парламентских выборов и освобождения задержанных протестующих. Организаторы забастовки призывают работодателей и их работников по всей стране временно остановить свою деятельность на три часа.
По мнению организаторов забастовки, таким образом они продемонстрируют, как отсутствие изменений в политической жизни страны приводит к экономической стагнации и снижению жизненного уровня.
"Своей забастовкой мы покажем, что нас ждет в изоляции: стагнация экономики; закрытый бизнес; бедность и безработица...", - говорится в заявлении.
Главные требования протестующих - это повторные парламентские выборы и освобождение задержанных во время акций протеста, которые произошли после парламентских выборов в конце октября.
Протесты в Грузии
Напомним, в октябре 2024 года в Грузии прошли парламентские выборы. По данным ЦИК Грузии, победила пророссийская партия "Грузинская мечта", которая руководит страной более 10 лет. Оппозиция отказалась признавать результаты выборов.
При этом правящая партия Грузии заявила, что приостанавливает интеграцию страны в ЕС. Это вызвало волну протестов.
В Грузии до сих пор продолжаются массовые протесты. Граждане требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения задержанных протестующих.
В ноябре и декабре 2024 года в стране прошли многочисленные акции протеста, во время которых силовые структуры применяли силу для разгона митингующих. Власти начали процедуры депортации иностранцев, участвовавших в протестах, обязав 91 человека покинуть страну.
Напомним также, что 14 декабря избирательная коллегия избрала на пост президента Грузии бывшего футболиста с антизападными взглядами Михаила Кавелашвили.
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