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В Тбилиси во время протестов был задержан экс-министр Грузии

Понедельник 29 апреля 2024 09:47
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В Тбилиси во время протестов был задержан экс-министр Грузии Фото: в Тбилиси во время протестов был задержан экс-министр Грузии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Бывшего министра Грузии по евроинтеграции Алекси Петриашвили задержали во время протестов в Тбилиси против закона об "иноагентах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Как рассказали в Министерстве внутренних дел (МВД), Петриашвили был задержан по статьям 166 и 173:

  • мелкое хулиганство;
  • неповиновение полиции.

Ситуация возле парламента Грузии обострилась после того, как протестующие попытались снести ограждения. Демонстранты со своей стороны желают пройти к сцене, которая была установлена к митингу правящей партии "Грузинская мечта". Митинг, в свою очередь, состоится уже сегодня, 29 апреля.

Отмечается, что сегодня, в рамках второго чтения, в парламенте также начнется обсуждение по законопроекту об "иноагентах". В то же время, сроки голосования пока неизвестны.

Закон об "иноагентах"

Еще в апреле парламент Грузии, в рамках первого чтения, дал "зеленый свет" законопроекту об "иноагентах", что вызвало негодование не только со стороны Европейского союза (ЕС) и НАТО, но и местных жителей. Как отмечали неоднократно официальные лица, принятие закона может стать препятствием для страны на пути к евроинтеграции.

Тем временем глава правящей грузинской партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия готова пересмотреть или отменить законопроект, если страну пригласят в ЕС.

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