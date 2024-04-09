"Российский закон не пройдет". В Грузии протестуют против скандальной инициативы

В Тбилиси, столице Грузии, сегодня, 9 апреля, проходят протесты против законопроекта об "иностранных агентах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Грузия онлайн ".

Участники акции протеста начали "Марш свободы" в направлении здания парламента. Они выкрикивают лозунги: "Да Европе! Нет российскому закону!"; "Мы выбираем Европу, Грузия никогда не будет Россией! Вместе защитим победу 9 апреля!".

Фото: протесты в Грузии (twitter.com/soldier_fella)

К такому маршу присоединились лидеры оппозиционных партий, представители неправительственных организаций, представители сферы культуры. В руках у участников - флаги Грузии и Евросоюза.

Лидер оппозиционной партии "Лело" Мамука Хазарадзе в ходе протестов заявил, что "российский закон" не пройдет парламент, с какой бы интерпретацией его туда не внесла правящая партия "Грузинская мечта".

"Он (законопроект - ред.) служит для подавления свободного голоса. Это придуманный рычаг для контроля над телеканалами, медиа. В такой стране, как Грузия, не смогут контролировать свободу", - добавил Хазарадзе.