Тайваню "доведеться відчути гнів Пекіна", якщо Пелосі відвідає острів, - South China Morning Post

Пелосі ще не підтвердила свої плани щодо поїздки. У США точилися дебати щодо того, чи повинна вона здійснювати цей візит, враховуючи попередження Пекіна про те, що США "понесуть усі наслідки" та зіткнуться з "силовими заходами", якщо це відбудеться.

Аналітики в Тайбеї кажуть, що це створило дилему для острова.

"Уряду президента Цай Інвень було б надзвичайно важко відхилити пропозицію Пелосі щодо візиту, враховуючи (її позицію в політиці США - ред.) і те, що вона давно відома своєю підтримкою Тайваню", - сказав Ван Кун І, директор Тайванського міжнародного товариства стратегічних досліджень.

Він сказав, що візит також продемонструє здатність Демократичної прогресивної партії Цая зміцнити зв’язки зі США і, як наслідок, збільшити її шанси на виборах до місцевих органів влади в листопаді.

"Але якщо Пелосі все-таки здійснить візит, уряду Цая доведеться нести гнів Пекіна, який уже погрожував вжити рішучих заходів", - сказав Ван.

Чі Чун, старший науковий співробітник National Policy Foundation, мозкового центру, пов’язаного з головною опозиційною партією Тайваню Гоміньдан, сказав, що Пекін, ймовірно, посилить військовий тиск на острів під час візиту Пелосі.

"Можливі дії включають відправку кількох військових літаків через середню лінію, яка розділяє Тайванську протоку", - сказав він, зазначивши, що це сталося, коли колишній заступник держсекретаря США Кіт Крач відвідав Тайвань у 2020 році.

Він сказав, що Народно-визвольна армія також може надіслати військові кораблі над середньою лінією, провести навчання з бойовими стрільбами поблизу південного узбережжя Тайваню або випробувати ракетні стрільби поблизу контрольованих Тайбеєм островів Пратас у Південно-Китайському морі, щоб надіслати повідомлення під час візиту. Штурмові безпілотники також можуть бути відправлені поблизу тайванських військових аванпостів на островах Кемой, Кінмень і Мацу.

Але він вважає малоймовірним те, що Народно-визвольна армія Китаю вдасться до будь-яких дій поблизу Пелосі, оскільки це може спровокувати ненавмисний конфлікт із США.

Додамо, що якщо Пелосі відвідає Тайвань, це буде перша поїздка представника США такого рівня на острів з 1997 року.