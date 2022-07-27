Стало відомо, як Пентагон "прикриватиме" Пелосі під час візиту до Тайваню
Пентагон розробляє плани на будь-які непередбачені обставини під час візиту спікера палати представників Ненсі Пелосі до Тайваню, який заплановано на серпень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.
Офіційні особи повідомили виданню, що якщо Пелосі вирушить на Тайвань, що ще остаточно неясно, військові збільшать пересування сил і засобів в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Вони відмовилися надати подробиці, але сказали, що винищувачі, кораблі, засоби спостереження та інші військові системи, ймовірно, будуть використовуватися для забезпечення кілець захисту, що перекриваються, під час її польоту на Тайвань і під час перебування на острові.
Видання зазначає, що будь-яка закордонна поїздка високопоставленого лідера США потребує додаткової безпеки. Але візит Пелосі на Тайвань вийде за межі звичайних запобіжних заходів, це буде перша поїздка представника США такого рівня до Тайваню з 1997 року.
Нагадаємо, раніше уряд Китаю пригрозив "рішучими заходами", у разі візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню.
Буквально вчора представник Міністерства національної оборони Китаю Тан Кефей заявив, що якщо США наполягатимуть на поїздці спікера палати представників Ненсі Пелосі до Тайваню, армія Китаю "ніколи не сидітиме склавши руки".
Також ми писали, що, за інформацією ЗМІ, американські військові почали побоюватися, що Китай може збити літак зі Спікером Палати представників США Ненсі Пелосі під час її візиту до Тайваню, який запланований у серпні поточного року.
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