Стало відомо, як Пентагон "прикриватиме" Пелосі під час візиту до Тайваню

Пентагон розробляє плани на будь-які непередбачені обставини під час візиту спікера палати представників Ненсі Пелосі до Тайваню, який заплановано на серпень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР .

Офіційні особи повідомили виданню, що якщо Пелосі вирушить на Тайвань, що ще остаточно неясно, військові збільшать пересування сил і засобів в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Вони відмовилися надати подробиці, але сказали, що винищувачі, кораблі, засоби спостереження та інші військові системи, ймовірно, будуть використовуватися для забезпечення кілець захисту, що перекриваються, під час її польоту на Тайвань і під час перебування на острові.

Видання зазначає, що будь-яка закордонна поїздка високопоставленого лідера США потребує додаткової безпеки. Але візит Пелосі на Тайвань вийде за межі звичайних запобіжних заходів, це буде перша поїздка представника США такого рівня до Тайваню з 1997 року.