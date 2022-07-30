Тайванські музеї на прикладі України вчаться евакуювати експонати та реліквії

Тайвань на тлі військової загрози з боку Китай вчиться евакуювати музейні експонати. Як приклад тайванські фахівці використовують досвід України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Тайванський національний палац-музей, який має одну з найкращих у світі колекцій китайських імперських реліквій, активно вивчає питання збереження експонатів у разі вторгнення Китай. Минулого тижня музей навіть провів відповідні навчання.
За приклад тайванські фахівці беруть Національний музей у Львові, який після початку повномасштабного вторгнення упакував і сховав тисячі своїх експонатів.
При цьому в коментарі ЗМІ ще три музеї острова підтвердили, що розробляють стратегію з евакуації своїх колекцій. Мова йде про Національний тайванський музей, Національний музей історії Тайваню та Національний тайванський музей образотворчих мистецтв.
Нагадаємо, раніше в ЦРУ попереджали, що війна Росії проти України змушує Китай продумати напад на Тайвань.
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