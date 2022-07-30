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Тайваньские музеи на примере Украины учатся эвакуировать экспонаты и реликвии

Фото: Музеи Тайваня учиться эвакуировать музеи на примере Украины (wikimedia.org)
Автор: Наталья Юрченко

Тайвань на фоне военной угрозы со стороны Китай учится эвакуировать музейные экспонаты. Как пример тайваньские специалисты используют опыт Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Тайваньский национальный дворец-музей, который имеет одну из лучших в мире коллекций китайских имперских реликвий, активно изучает вопрос сохранения экспонатов в случае вторжения Китай. На прошлой неделе музей даже провел соответствующие учения.

Как пример тайваньские специалисты берут Национальный музей во Львове, который после начала полномасштабного вторжения упаковал и спрятал тысячи своих экспонатов.

При этом в комментарии СМИ еще три музея острова подтвердили, что разрабатывают стратегию по эвакуации своих коллекций. Речь идет о Национальном тайваньском музее, Национальном музее истории Тайваня и Национальном тайваньском музее изящных искусств.

Напомним, ранее в ЦРУ предупреждали, что война России против Украины заставляет Китай продумать нападение на Тайвань.

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