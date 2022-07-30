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Тайванські музеї на прикладі України вчаться евакуювати експонати та реліквії

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Тайвань, Субота 30 липня 2022 15:03
Тайванські музеї на прикладі України вчаться евакуювати експонати та реліквії Фото: музеї Тайваню вчитися евакуювати музеї на прикладі України (wikimedia.org)
Автор: Наталія Юрченко

Тайвань на тлі військової загрози з боку Китай вчиться евакуювати музейні експонати. Як приклад тайванські фахівці використовують досвід України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Тайванський національний палац-музей, який має одну з найкращих у світі колекцій китайських імперських реліквій, активно вивчає питання збереження експонатів у разі вторгнення Китай. Минулого тижня музей навіть провів відповідні навчання.

За приклад тайванські фахівці беруть Національний музей у Львові, який після початку повномасштабного вторгнення упакував і сховав тисячі своїх експонатів.

При цьому в коментарі ЗМІ ще три музеї острова підтвердили, що розробляють стратегію з евакуації своїх колекцій. Мова йде про Національний тайванський музей, Національний музей історії Тайваню та Національний тайванський музей образотворчих мистецтв.

Нагадаємо, раніше в ЦРУ попереджали, що війна Росії проти України змушує Китай продумати напад на Тайвань.

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