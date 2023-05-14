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На Тайване военные обнаружили обломки китайского аэростата

Фото: на Тайване военные обнаружили обломки китайского аэростата (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Тайваньские военные обнаружили обломки, вероятно, китайского метеорологического аэростата на одном из островов неподалеку от Китая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Focus Taiwan.

Как отмечает командование обороны Мацу, которое отвечает за охрану одноименного архипелага, во время патрулирования в субботу вечером, на дороге, за пределами своего лагеря, военные обнаружили обломки вероятного метеорологического аэростата. На аппарате есть упрощенные китайские иероглифы "Shanghai Chang Wang Meteorological Technology Company" и "GTS12 digital radiosonde".

Сейчас принято решение продолжить исследовать обломки и усилить военное патрулирование.

Отмечается, что в последний раз военные обнаруживали подобные обломки вероятного китайского аэростата еще в феврале. В частности это произошло также на архипелаге Мацу.

"Ранее в этом году тайваньские военные заявили, что китайские воздушные шары, обнаруженные в воздушном пространстве Тайваня до сих пор, были метеорологическими и не представляли угрозы безопасности, которая бы требовала их сбивания", - пишет издание.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что разведка США считает, что Китай готовит силовой сценарий захвата Тайваня, но пытается избежать такого хода событий, и предпочел бы мирное воссоединение.

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