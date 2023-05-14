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На Тайвані військові виявили уламки китайського аеростату

Фото: на Тайвані військові виявили уламки китайського аеростату (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Тайванські військові виявили уламки ймовірно китайського метеорологічного аеростата на одному з островів неподалік від Китаю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Focus Taiwan.

Як відзначає командування оборони Мацу, яке відповідає за охорону однойменного архіпелагу, під час патрулювання в суботу ввечері, на дорозі, за межами свого табору, військові виявили уламки ймовірного метеорологічного аеростата. На апараті є спрощені китайські ієрогліфи "Shanghai Chang Wang Meteorological Technology Company" і "GTS12 digital radiosonde".

Наразі прийнято рішення продовжити досліджувати уламки й посилити військове патрулювання.

Зазначається, що востаннє військові виявляли подібні уламки ймовірного китайського аеростата ще в лютому. Зокрема це сталось також на архіпелазі Мацу.

"Раніше цього року тайванські військові заявили, що китайські повітряні кулі, виявлені в повітряному просторі Тайваню до цього часу, були метеорологічними і не становили загрози безпеці, яка б вимагала їх збиття", - пише видання.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що розвідка США вважає, що Китай готує силовий сценарій захоплення Тайваню, але намагається уникнути такого перебігу подій, і віддав би перевагу мирному возз'єднанню.

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