RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Тайване стремятся перенять военный опыт Украины на фоне угрозы войны с КНР

01:18 06.05.2026 Ср
2 мин
Взаемодействие Тайваня с Украиной в оборонной сфере пока происходит больше на неофициальном уровне
aimg Юлия Маловичко
Фото: тайванские военные (Getty Images)

Тайвань все больше задумывается о собственной безопасности на фоне угрозы со стороны Китая, из-за чего Тайбей стремиься перенять украинский опыт в противостоянии крупному агрессору.

Военный из Тайваня по имени Ли, чье фамилие остается анонимным, воюет в Украине против России и уже многое знает о специфике военных действий.

По его словам, Тайваню был бы ценен украинский опыт в сфере дронов, в том числе морских, а также роботизированных систем, которые также вважны на поле боя. Особенно это актуально на фоне обостряющейся угрозы со стороны Китая.

При этом, вопреки тому, что официальные связи Украины и Тайваня не настолько налажены по определенным причинам, волонтеры и оборонные компании обмениваются технологиями и опытом.

Также известно, что международные оборонные подрядчики обратились к украинским инженерам с просьбой разработать конкретные проекты, адаптированные к нуждам Тайваня.

Однако, хотя две страны и сблизились постепенно после определенных шагов, Тайбей признал препятствия для установления официальных оборонных связей с Киевом.

Это связано также с секретностью военного времени, что касается технологии дронов, и это усложнило изучение украинских методов.

Но, не смотря на это, Тайвань все же стремится перенять украинский опыт в противостоянии крупному игроку, так как угроза с Пекина нависает все больше.

"Опыт Украины в использовании беспилотников в реальных боевых условиях очень ценен", – сказал Цоу Ю-сень, заместитель генерального директора Администрации промышленного развития Министерства экономики Тайваня.

Напомним, ранее сообщалось, что Тайвань решительно настроен защищать свой суверенитет и усиливать оборону перед лицом растущей экспансии Китая после того, как Пекин обстрелял остров ракетами в рамках военных учений.

Также недавно Тайвань обнаружил два китайских военных корабля, которые находились в водах вблизи островов Пэнху в Тайваньском проливе. На этом фоне страна направила свои ВМС и ВВС для наблюдения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КитайТайваньВойна в Украине