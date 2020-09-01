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У США розбився військовий літак, екіпажу вдалося врятуватися

США, Вівторок 01 вересня 2020 07:05
У США розбився військовий літак, екіпажу вдалося врятуватися
Фото: літак E-2C Hawkeye ВМС США (navy.mil)
Автор: Надія Собенко

В штаті Вірджинія (США) розбився літак E-2C Hawkeye ВМС США. Членам екіпажу вдалося врятуватися.

Про це повідомляє Navy Times.

Літак Hawkeye виконував тренувальний політ о 16:05 (23:05 за київським часом), коли зазнав аварії в районі острова Воллопс, на північний схід від Норфолка.

Відзначається, що два пілоти і два члени екіпажу вистрибнули з парашутом через головні двері кабіни.

Нагадаємо, 7 серпня В Індії пасажирський літак авіакомпанії Air India Express зі 191 людиною на борту вилетів за межі посадкової смуги в аеропорту міста Кожикоде у штаті Керала, загинуло 20 осіб.

Раніше у Німеччині літак Pilatus PC 2 впав на території аеропорту Герінгсдорф; в результаті аварії серйозні травми отримав чоловік, який перебував в літаку.

Крім того, два літаки зіткнулися в небі над Аляскою; в результаті авіакатастрофи загинули семеро людей, зокрема член нижньої палати законодавчих зборів Аляски.

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