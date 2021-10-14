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У Тайвані загорівся 13-поверховий будинок: десятки загиблих і постраждалих

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Тайбей, Четвер 14 жовтня 2021 19:55
У Тайвані загорівся 13-поверховий будинок: десятки загиблих і постраждалих Фото: у Тайвані сталася пожежа в 13-поверховому будинку (twitter.com/rumbonuevo)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Щонайменше 46 людей загинули і десятки постраждали в результаті пожежі в 13-поверховому житловому будинку на Тайвані. Загоряння гасять близько 400 пожежників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними телеканалу, пожежа в 13-поверховому житловому будинку в районі Яньчен міста Гаосюн почалася в ніч на 14 жовтня. Полум'я знищило кілька поверхів будівлі.

Як зазначив начальник пожежної охорони Лі Чин-сю, число загиблих може зрости, оскільки пожежники почали підступно-рятувальну операцію в другій половині дня.

Причина пожежі поки не повідомляється. Відомо, що на боротьбу з вогнем залучено 377 співробітників екстрених служб.

У тайванських ЗМІ з посиланням на очевидців повідомляють, що перед пожежею в будинку прогримів вибух. Будівлі близько 40 років, на нижніх поверхах розташовані магазини, на нижніх - квартири.

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