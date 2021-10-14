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В Тайване загорелся 13-этажный дом: десятки погибших и пострадавших

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Тайбэй, Четверг 14 октября 2021 19:55
В Тайване загорелся 13-этажный дом: десятки погибших и пострадавших Фото: в Тайване произошел пожар в 13-этажном доме (twitter.com/rumbonuevo)
Автор: Дмитрий Кузнецов

По меньшей мере 46 человек погибли и десятки пострадали в результате пожара в 13-этажном жилом доме на Тайване. Возгорание тушат около 400 пожарных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, пожар в 13-этажном жилом доме в районе Яньчэн города Гаосюн начался в ночь на 14 октября. Пламя уничтожило несколько этажей здания.

Как отметил начальник пожарной охраны Ли Чин-сю, число погибших может возрасти, поскольку пожарные начали происково-спасательную операцию во второй половине дня.

Причина пожара пока не сообщается. Известно, что на борьбу с огнем привлечено 377 сотрудников экстренных служб.

В тайваньских СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что перед пожаром в доме прогремел взрыв. Зданию около 40 лет, на нижних этажах расположены магазины, на нижних - квартиры.

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