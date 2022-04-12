На Тайвані провели навчання з імітацією повітряної атаки Китаю

На всій території Тайваню відбулися навчання місцевих військових для протидії потенційній повітряній атаці Народно-визвольної армії Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post .

Міністерство національної оборони заявили про відпрацювання протиповітряних бойових операцій. Зокрема, над Тайбеєм у вівторок уранці пролетіли бойові літаки.

У навчаннях були задіяні американські винищувачі F-16, гіперзвукові винищувачі "Цзінго", а також ударні гелікоптери AH-64. Ракетні батареї, авіабази, військові порти теж перевірили на боєготовність. Усі з'єднання, за інформацією оборонного відомства, відпрацювали "нормально".

Окрім того, тайванська влада почала розповсюджувати серед населення довідники для підвищення готовності до можливої атаки Китаю. У посібниках є інформація про заходи безпеки, базові навики виживання, адреси бомбосховищ і складів з провізією.