На Тайване провели учения с имитацией воздушной атаки Китая

По всей территории Тайваня прошли учения местных военных для противодействия потенциальной воздушной атаке Народно-освободительной армии Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.
Министерство национальной обороны заявило об отработке противовоздушных боевых операций. В частности, над Тайбэем во вторник утром пролетели боевые самолеты.
В учениях были задействованы американские истребители F-16, гиперзвуковые истребители "Цзинго", а также ударные вертолеты AH-64. Ракетные батареи, авиабазы, военные порты тоже проверили на боеготовность. Все соединения, по информации оборонного ведомства, отработали "нормально".
Кроме того, тайваньские власти начали распространять среди населения справочники для повышения готовности к возможной атаке Китая. В пособиях есть информация о мерах безопасности, базовых навыках выживания, адресах бомбоубежищ и складов с провизией.
Напомним, что Китай решил наращивать ядерный потенциал на фоне боязни конфликта со США из-за Тайваня.
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