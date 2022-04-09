Китай прискорив нарощування ядерного потенціалу через загрозу конфлікту з США, - WSJ

Китай прискорив нарощування свого ядерного арсеналу через зміну оцінки загрози, що виходить від США. Пекін розглядає посилення ядерного потенціалу як спосіб утримати Вашингтон від прямого залучення в потенційний конфлікт через Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

За даними джерел видання, Китайські ядерні зусилля почалися задовго до війни Росії проти України, але обережність США щодо прямої участі у війні в цій країні, ймовірно, посилила рішення Пекіна зробити більший акцент на розробці ядерної зброї як засіб стримування.

Серед останніх подій, за словами аналітиків, що вивчають супутникові знімки місцевості, в цьому році прискорилася робота над більш ніж 100 передбачуваними ракетними шахтами у віддаленому Західному регіоні Китаю, які можуть бути використані для розміщення ракет з ядерними боєголовками, здатних досягти США.

Американські лідери заявили, що думки, що стоять за ядерним просуванням Китаю, неясні.

Незалежні аналітики з питань безпеки, які вивчають поширення ядерної зброї, кажуть, що вони також знаходяться в невіданні щодо того, що рухає Пекіном, після того, як обмін думками між китайськими чиновниками і аналітиками в останні кілька років практично вичерпався.

За словами людей, близьких до китайського керівництва, підвищена увага Китаю до ядерної зброї також викликана побоюваннями, що Вашингтон може спробувати повалити комуністичний уряд Пекіна після більш Яструбиного повороту в політиці США щодо Китаю при адміністраціях Трампа і Байдена.

Американські військові чиновники та аналітики в галузі безпеки стурбовані тим, що ядерне прискорення Китаю може означати його готовність завдати раптового ядерного удару. Люди, близькі до китайського керівництва, заявили, що Пекін прагне не застосовувати ядерну зброю першим.

Китай планує підтримувати арсенал не більше, ніж це необхідно для забезпечення інтересів безпеки Китаю, сказали вони, додавши, що китайські військові вважають, що їх ядерна зброя занадто застаріла, щоб стати ефективним стримуючим фактором проти потенційного ядерного удару США.

"Недосконалість ядерного потенціалу Китаю може призвести лише до посилення тиску США на Китай", - сказала одна людина, близька до керівництва країни.