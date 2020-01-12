На Тайвані відбулися президентські вибори, за результатами яких Цай Інвень переобрали на другий термін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Taiwan News.

За неї проголосували понад 57% (8,1 млн осіб) виборців.

Президент заявила, що тайванці проголосували за демократію і суверенітет. Вона закликала Китай до діалогу і відмови від неприйнятних умов і погроз застосування сили.

Цай підкреслила, що під час другого терміну її адміністрація продовжить своє відповідальне, непровокаційне ставлення до Китаю і уникне серйозних конфліктів у Тайванській протоці.

"Китай намагався змусити нас до неприйнятні умови, тому у нас немає іншого вибору, крім як зміцнювати оборону", - сказала вона.

Також Інвень президент, що сторони несуть відповідальність за просування до діалогу, і жодна з країн не має заперечувати факт існування іншої". Вона сподівається, що у Тайваню буде можливість участі в міжнародних процесах.

Нагадаємо, у січні 2019 року президент КНР Сі Цзіньпін заявляв про намір провести демократичні консультації щодо двосторонніх відносин та майбутнього острова з Тайванем.

У липні в китайському Міноборони заявили, що не виключають можливості застосування військової сили для повернення Тайваню під свою юрисдикцію.