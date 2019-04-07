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У Грузії в багатоповерховому будинку стався вибух газу, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    07.04.2019 - 17:37
У Грузії в багатоповерховому будинку стався вибух газу, є постраждалі
Фото: метро вибуху (twitter.com/news_tbilisi)

В результаті вибуху постраждало щонайменше 8 осіб

На околиці грузинської столиці Тбілісі стався вибух газу в житловому п'ятиповерховому будинку в результаті якого постраждало щонайменше 8 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ехо Кавказу.

Повідомляється, що подія сталася вранці 7 квітня, в корпусі №5 4-го кварталу Дигомского масиву. За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу у квартирі на третьому поверсі, яка здавалася в оренду.

В результаті вибуху одна зі стін будинку була зруйнована, пошкоджені шибки вікон десятка квартир, а уламки будівельних конструкцій розкидало на десятки метрів.

Міністр охорони здоров'я Грузії Давид Сергієнко повідомив, що в результаті вибуху пошкодження отримали 8 осіб.

"На щастя, їх стан оцінюється як середньої тяжкості. На двох пацієнтів, у яких опіки дихальних шляхів, потрібно звернути увагу, однак медичну допомогу їм надали з перших же хвилин. Вони розподілені по різних клініках. Лікарі роблять все, щоб зберегти їх здоров'я", - заявив Сергієнко.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею "порушення правил безпеки на об'єктах електро - або теплоенергії, газу, нафти або нафтопродуктів, що призвело до заподіяння смерті людини або інші тяжкі наслідки"

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в житловому будинку в Тбілісі стався вибух газу. З корпусу, де стався вибух, евакуюють громадян, вибух, імовірно, стався через витік газу на шостому поверсі житлового корпусу.

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