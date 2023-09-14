Тайвань заявил, что к острову приблизились 40 китайских военных самолетов

В ведомстве островного государства отметили, что за последние 24 часа было обнаружено 40 самолетов военно-воздушных сил Китая, вошедших в зону противовоздушной обороны Тайваня.

Они добавили, что в основном самолеты летели к югу острова и в канал Баши. Также по меньшей мере четыре самолета пересекли среднюю линию Тайваньского пролива к северо-западу от острова.

Подлеты китайских ВВС в Тайвань.

Тайвань не редко жалуется на неоднократные вылеты китайских ВВС, часто в южные районы своей зоны идентификации противовоздушной обороны. В частности, 13 сентября в зону ПВО острова вошли 28 китайских самолетов.

Пекин считает Тайвань территорией Китая, а остров считает себя отдельным независимым государством. По данным разведки Соединенных Штатов,Китай готовит силовой сценарий захвата острова, однако пытается избежать такого хода событий, и предпочел бы мирное воссоединение.