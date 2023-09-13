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В Тайване заявили о приближении почти 30 китайских военных самолетов

Среда 13 сентября 2023 06:19
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В Тайване заявили о приближении почти 30 китайских военных самолетов Фото: Тайвань отреагировал на подлет китайских военных самолетов (twitter.com/MoNDefense)
Автор: Владимир Костырин

В Министерстве обороны Тайваня заявили о фиксации в своей зоне противовоздушной обороны 28 самолетов китайских Военно-воздушных сил утром в среду, 13 сентября.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

По данным ведомства, около шести часов утра китайские военные самолеты, в том числе истребители J-10, влетели в юго-западный угол идентификационной зоны ПВО острова.

При этом некоторые китайские самолеты пересекли пролив Баши для проведения учений с авианосцем "Шаньдун" в Тихом океане.

Также представители Минобороны острова заявили, что тайваньские силы следили за ситуацией, а также отправляли свои самолеты и активизировали системы ПВО.

Подлеты китайских ВВС к Тайваню

Напомним, что Тайвань нередко жалуется на неоднократные вылеты китайских ВВС, часто в южные районы своей зоны идентификации противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что власти США допускают возможность боевых действий Китая против Тайваня, и Вашингтон принимает меры, чтобы не допустить начала войны.

Также перед этим РБК-Украина сообщало, что военные стратеги Тайваня изучают сопротивление Украины и отпор войскам России, для усовершенствования собственной боевой тактики на случай, если Китай начнет силовой захват острова.

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