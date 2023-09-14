ua en ru
Чт, 14 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Тайвань заявил, что к острову приблизились 40 китайских военных самолетов

Тайвань, Четверг 14 сентября 2023 07:58
UA EN RU
Тайвань заявил, что к острову приблизились 40 китайских военных самолетов Фото: 40 китайских военных самолетов вошли в зону ПВО Тайваня (wikimedia)
Автор: Максим Шушко

В Министерстве обороны Тайваня заявили о фиксации в своей зоне противовоздушной обороны 40 китайских военных самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В ведомстве островного государства отметили, что за последние 24 часа было обнаружено 40 самолетов военно-воздушных сил Китая, вошедших в зону противовоздушной обороны Тайваня.

Они добавили, что в основном самолеты летели к югу острова и в канал Баши. Также по меньшей мере четыре самолета пересекли среднюю линию Тайваньского пролива к северо-западу от острова.

Подлеты китайских ВВС в Тайвань.

Тайвань не редко жалуется на неоднократные вылеты китайских ВВС, часто в южные районы своей зоны идентификации противовоздушной обороны. В частности, 13 сентября в зону ПВО острова вошли 28 китайских самолетов.

Пекин считает Тайвань территорией Китая, а остров считает себя отдельным независимым государством. По данным разведки Соединенных Штатов,Китай готовит силовой сценарий захвата острова, однако пытается избежать такого хода событий, и предпочел бы мирное воссоединение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Тайвань
NEWS
Украинские войска продвинулись на западе Запорожской области: карты боев ISW
Украинские войска продвинулись на западе Запорожской области: карты боев ISW
DAILY
Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ