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Тайвань заявив, що до острова наблизились 40 китайських військових літаків

Тайвань, Четвер 14 вересня 2023 07:58
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Тайвань заявив, що до острова наблизились 40 китайських військових літаків Фото: 40 китайських військових літаків увійшли в зону ППО Тайваню (wikimedia)
Автор: Максим Шушко

У Міністерстві оборони Тайваню заявили про фіксацію у своїй зоні протиповітряної оборони 40 китайських військових літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У відомстві острівної держави зазначили, що за останні 24 години було виявлено 40 літаків військово-повітряних сил Китаю, які увійшли в зону протиповітряної оборони Тайваню.

Вони додали, що в основному літаки летіли на південь острова і в канал Баші. Також щонайменше чотири літаки перетнули середню лінію Тайванської протоки на північний захід від острова.

Підльоти китайських ВПС до Тайваню

Тайвань не рідко скаржиться на неодноразові вильоти китайських ВПС, часто у південні райони своєї зони ідентифікації протиповітряної оборони. Зокрема, 13 вересня в зону ППО острова увійшло 28 китайських літаків.

Пекін вважає Тайвань територією Китаю, натомість острів вважає себе окремою незалежною державою. За даними розвідки Сполучених Штатів, Китай готує силовий сценарій захоплення острова, проте намагається уникнути такого перебігу подій, і віддав би перевагу мирному возз'єднанню.

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