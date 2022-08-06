Тайвань запустив сигнальні ракети: у чому причина

Тайвань 5 серпня запустив сигнальні ракети у межах свого повітряного простору. Таким чином він попередив сім БПЛА та нерозпізнані літаки, які пролітали над його віддаленими островами Цзіньмень і Мацу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У міністерстві оборони Тайваню зазначили, що війська країни перебувають у стані підвищеної готовності в обох районах, розташованих неподалік від узбережжя материкового Китаю.
Нагадаємо, ситуація навколо Китаю та Тайваню загострилася після візиту в Тайбей спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.
До слова, у день приїзду політикині китайська армія розпочала масштабні навчання з бойовими стрільбами навколо Тайваню.
Детальніше про те, чому візит Пелосі на Тайвань так дратує Пекін і чи може в Східній Азії спалахнути Третя світова війна - у матеріалі РБК-Україна.