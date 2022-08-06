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Тайвань запустив сигнальні ракети: у чому причина

Фото: Тайвань запустив сигнальні ракети (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Тайвань 5 серпня запустив сигнальні ракети у межах свого повітряного простору. Таким чином він попередив сім БПЛА та нерозпізнані літаки, які пролітали над його віддаленими островами Цзіньмень і Мацу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У міністерстві оборони Тайваню зазначили, що війська країни перебувають у стані підвищеної готовності в обох районах, розташованих неподалік від узбережжя материкового Китаю.

Нагадаємо, ситуація навколо Китаю та Тайваню загострилася після візиту в Тайбей спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

До слова, у день приїзду політикині китайська армія розпочала масштабні навчання з бойовими стрільбами навколо Тайваню.

Детальніше про те, чому візит Пелосі на Тайвань так дратує Пекін і чи може в Східній Азії спалахнути Третя світова війна - у матеріалі РБК-Україна.

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Тайвань