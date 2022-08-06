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Тайвань запустил сигнальные ракеты: в чем причина

Фото: Тайвань запустил сигнальные ракеты (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Тайвань 5 августа запустил сигнальные ракеты в пределах своего воздушного пространства. Таким образом он предупредил семь БПЛА и неопознанные самолеты, которые пролетали над его отдаленными островами Цзиньмэнь и Мацу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В министерстве обороны Тайваня отметили, что войска страны находятся в состоянии повышенной готовности в обоих районах, расположенных неподалеку от побережья материкового Китая.

Напомним, ситуация вокруг Китая и Тайваня обострилась после визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

К слову, в день приезда политика китайская армия начала масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня.

Подробнее о том, почему визит Пелоси на Тайвань так раздражает Пекин и может ли в Восточной Азии вспыхнуть Третья мировая война - в материале РБК-Украина.

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Тайвань