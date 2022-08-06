Тайвань запустив сигнальні ракети: у чому причина

Тайвань 5 серпня запустив сигнальні ракети у межах свого повітряного простору. Таким чином він попередив сім БПЛА та нерозпізнані літаки, які пролітали над його віддаленими островами Цзіньмень і Мацу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У міністерстві оборони Тайваню зазначили, що війська країни перебувають у стані підвищеної готовності в обох районах, розташованих неподалік від узбережжя материкового Китаю.