Тайвань заказывает рекордную партию дронов V-BAT для противодействия Китаю: их применяли в Украине

Военно-морские силы Тайваня к 2029 году получат 280 американских беспилотников вертикального взлета и посадки V-BAT производства Shield AI.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Army Recognition .

Сколько дронов и когда получит Тайвань

Поставки распределены на четыре года: 40 дронов (14,3% заказа) в 2026 году, 110 (39,3%) в 2027-м, 64 (22,9%) в 2028-м и 66 (23,6%) в 2029-м.

До конца 2027 года Тайвань будет на вооружении 150 аппаратов - более половины (53,6%) от общего объема заказа, остальные 130 единиц поступят в 2028-2029 годах.

Вместе с дронами Тайвань получит 140 систем управления и 82 транспортных средства - по два беспилотника на одну станцию управления и по 3,4 дрона на одну единицу транспорта. Параллельно Тайвань финансирует еще одну программу – закупку 32 разведывательных БПЛА Albatross II производства NCSIST за 16,78 млрд новых тайваньских долларов.

Зачем Тайваню распределена сеть дронов

Тайваньский флот планирует передать V-BAT надводным боевым группам и подразделениям береговой обороны, чтобы они имели собственные средства разведки и целеуказания, не завися полностью от береговых РЛС, аэродромов или крупных пилотируемых самолетов.

Значение имеет не только количество дронов, но и объем закупленного сопроводительного оборудования, позволяющего рассредоточить аппараты как мобильные подразделения по флоту и побережью, а не эксплуатировать их с одной централизованной базы.

V-BAT, известный также под обозначением MQ-35A - беспилотник типа "тейлситтер" весом 75 кг, размахом крыльев 3,8 м и высотой 2,9 м, с максимальной скоростью 90 км/ч и потолком 5486 м.

Что изменилось в новой модификации

Конфигурация Block 5.3, представленная в апреле 2025 года, заменила бензиновый двигатель на 33-сильный двигатель на тяжелом топливе, совместимый с JP-5 - авиационным топливом, обычно на борту военных кораблей, упрощающим обслуживание на флоте.

Это же обновление увеличило максимальную полезную нагрузку с 11,3 кг до 18,1 кг (прирост 6,8 кг, или 60%), а большие топливные баки позволили довести продолжительность полета с оптико-электронной нагрузкой до 12 часов.

Прирост нагрузки важен, так как 18,1 кг позволяет устанавливать не только одну оптическую турель, но и комбинацию оборудования связи, радара, навигации, целеуказания или радиоэлектронной разведки в пределах доступных веса и мощности аппарата.

При наличии спутниковой связи и погрузки 9,1 кг заявленная дальность полета в одну сторону достигает 648 морских миль (1200 км) - это не боевой радиус, поскольку реальная морская миссия должна учитывать топливо на перелет туда, патрулирование, возврат и резерв, однако цифра показывает способность аппарата обменивать.

Как управляют дроном

Для ближнего управления ретрансляционная радиосвязь обеспечивает прямую видимость на расстоянии 139 км, а фазированные антенные решетки увеличивают это расстояние до 180 км, тогда как спутниковая связь дает возможность управления вне прямой видимости.

Развернуть и подготовить дрон к полету могут по меньшей мере два оператора менее чем за 30 минут, а для вертикальной посадки требуется площадка примерно 4,6 на 4,6–4,7 м - это позволяет эксплуатировать аппарат с палубы корабля, прибрежной дороги или любого другого небольшого расчищенного участка без взлетно- необходимы большим беспилотникам самолетного типа.

Набор полезной нагрузки выходит за пределы чисто оптико-электронного наблюдения: среди доступных вариантов - EO/IR турели, радар с синтезированной апертурой, система автоматической идентификации судов (AIS), система ViDAR, спутниковая связь, оборудование защиты от глушения GNSS, GNSS с M-кодом — в общем, дрон способен подавать на полезную нагрузку до 600 Вт мощности.

Как V-BAT испытывали в Украине

Конкретный пример применения V-BAT в условиях, когда спутниковая навигация и связь активно угнетаются, дала Украина. Дрон начал боевые испытания здесь в июне 2024 года – против российских войск, масштабно применявших глушение GPS и средства радиоэлектронного подавления связи.

В эксперименте в августе 2024 года V-BAT искали позиции зенитно-ракетных комплексов РФ и передавали целевую информацию, которую впоследствии использовали для ударов HIMARS.

В одной из миссий дрон работал на расстоянии около 100 км по линии фронтового пояса радиоэлектронной борьбы, разыскивая мобильный зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" - то есть применялся не как средство ближней разведки над своими позициями, а был выведен за пределы основного пояса РЭБ для поиска движущейся цели. разведывательным беспилотникам.

Навигационная архитектура V-BAT включает в себя визуальную одометрию, позволяющую аппарату оценивать собственное позиционирование без непрерывного приема сигнала GPS.

Это имеет прямое значение для целеуказания: беспилотник, обнаруживший пусковую установку "Бук", но потерявший уверенность в собственных координатах, не может надежно выдать данные, достаточно точные для дальнего ответного удара.

Система автономности Hivemind включает оценку состояния, картографирование, сопровождение объектов, планирование задач, поведения и движения – это сокращает объем ручного управления, которое иначе проходило бы через потенциально заглушенный радиоканал.